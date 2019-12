MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / In conferenza stampa si è mostrato tranquillo ma Ole Gunnar Solskjaer si giocherebbe la panchina del Manchester United nelle prossime due difficili sfide contro Tottenham e Liverpool. Ai giornalisti il manager dei 'Red Devils' avrebbe detto di non essere preoccupato, aggiungendo di essere "solo concentrato sul mio lavoro per fare il meglio che posso", ma nelle stanze dello spogliatoio avrebbe avvisato i calciatori di essere fortemente a rischio.

Come riferisce 'The Sun', infatti, il tecnico avrebbe rivelato ai giocatori che in caso di sconfitta contro le squadre diper lui arriverebbe l'esonero.

Attualmente nono in classifica con appena 18 punti conquistati e otto lunghezze dalla zona Champions, il Manchester United non si può permettere di fallire i due prossimo appuntamenti per non vedere tramontate le residue speranze di rimonta. In caso contrario, toccherà a Solskjaer pagare per tutti con l'esonero. Un cambio che vedrebbe Mauricio Pochettino come candidato principale alla sua sostituzione: il manager argentino si è detto pronto a rimettersi alla guida di un club dopo l'allontanamento dalla panchina del Tottenham. L'alternativa porta a Massimiliano Allegri, ex Juventus, pronto ad iniziare una nuova avventura all'estero. I due sono anche tra i nomi per la panchina dell'Arsenal, affidata a Ljungberg 'ad interim'.

