CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA EMRE CAN RAKITIC / Problema al ginocchio e intervento chirurgico per Sami Khedira: la Juventus ha ufficializzato oggi la decisione di far operare il centrocampista tedesco che andrà sotto i ferri domani in Germania. Un'operazione che terrà l'ex Real Madrid lontano dai campi di gioco probabilmente fino a dopo la sosta natalizia, costringendo Maurizio Sarri a fare di necessità virtù ed utilizzare gli altri calciatori in rosa.

Per il tecnico bianconero l'infortunio di Khedira può rivelarsi anche l'occasione per valutare in maniera più approfondita la crescita di, tornato in gruppo oggi dopo dei problemi fisici, e l'utilità di, fin qui dato come sicuro partente.

Calciomercato Juventus, Khedira rimanda la cessione di Emre Can

Invece il tedesco dovrà forse attendere un po' prima di conoscere il suo destino: altamente probabile che la Juventus voglia accertarsi del pieno recupero di Khedira, prima di dare l'eventuale via libera alla cessione dell'ex Liverpool. "In questo momento non stiamo pensando al mercato. Giochiamo sei partite per arrivare alla sosta e poi tireremo le somme, ma nella nostra testa c'è l'idea di modificare il meno possibile", le parole pronunciate da Paratici qualche giorno fa.

Uscita momentaneamente bloccata con la possibilità di scrutare l'orizzonte per trovare qualche occasione da cogliere a volo, come potrebbe diventare Rakitic, in rotta con il Barcellona. Da non scartare per gennaio la pista Pogba, ormai ai ferri corti con il Manchester United: il francese vuole cambiare squadra ma su di lui c'è anche l'insidia Real Madrid.

