ATALANTA ARANA / Solo 4 presenze per un totale di 75 minuti. È il magro bottino stagionale con la nuova maglia dell'Atalanta di Guilherme Arana, prelevato in estate dal Siviglia. In un'intervista rilasciata a 'Estadio Deportivo', il 22enne esterno brasiliano si è sfogato così per il suo mancato impiego: "Mi sento a disagio. Club e allenatore non mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore. I motivi del poco spazio? Onestamente non saprei. I miei compagni di reparto stanno facendo bene, ma speravo di giocare con maggior continuità.

Non sono venuto a Bergamo per restare un anno in panchina".

Inevitabile dunque guardarsi attorno già nella sessione invernale di calciomercato: "Parlerò con i miei procuratori e valuteremo le offerte. Farò altrettanto con la mia famiglia, questa volta non possiamo sbagliare. Ora voglio giocare, sono convinto che presto le cose andranno bene". Potrebbe dunque essere giunta già al capolinea l'avventura in nerazzurro di Arana.

