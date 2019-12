JUVENTUS KHEDIRA / Operazione per Sami Khedira: il centrocampista tedesco domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico in Germania.

Lo ha annunciato lanel quotidiano report sull'allenatore della squadra di: "A causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni, Sami Khedira domani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sarà eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania".

Il centrocampista tedesco, tra i centrocampisti più utilizzati da Sarri, è stato già costretto a saltare l'ultima gara con il Sassuolo per il fastidio al ginocchio: un infortunio che richiede ora un intervento chirurgico per evitare possa prolungarsi nel tempo, condizionando il resto della stagione del calciatore.

Juventus, Khedira operato: tempi di recupero e le alternative per Sarri

L'intervento di pulizia non terrà il centrocampista tedesco molto tempo lontano dai campi di gioco: si preannunciano tempi di recupero non eccessivamente lunghi con uno stop probabilmente fino alla pausa invernale e poi il probabile ritorno in campo con il nuovo anno. Intanto Sarri potrà continuare a sfruttare il buon momento di forma di Bentancur, sperare nel recupero fisico di Rabiot (oggi è tornato a lavorare con il gruppo) e valutare quello tecnico di Emre Can, schierato titolare nell'ultima gara contro il Sassuolo senza però fornire una prestazione convincente. Il tedesco è dato in partenza nel mercato invernale ma magari ci saranno ora riflessioni sulla sua cessione: il via libera all'addio ci sarà soltanto una volta avvenuto il pieno recupero di Khedira o se i bianconeri riusciranno a trovare una valida alternativa sul mercato. Sempre in tema di soluzioni per il centrocampo, possibile l'arretramento di Bernardeschi come mezzala.

