INTER MORATTI / Massimo Moratti è intervenuto quest'oggi ai microfoni di 'Teleradiostereo'. Da Conte a Lautaro Martinez fino a Dzeko e al Var, ecco le parole dell'ex patron dell'Inter:

CONTE - "Ha rivalutato tutti i giocatori e li sta facendo rendere al massimo. Di Conte sapevamo che aveva grosse virtù ma si sta esprimendo molto di più di quello che si potesse pensare. L'importante è che faccia vincere la squadra, il resto non conta.

Credo che l'Inter sia in testa con tutto il merito possibile, sta giocando con grande sicurezza, è una squadra quadrata che dà grandi speranze di continuità".

LAUTARO - "In questo momento è formidabile e dà l'impressione di essere un giocatore sempre in crescita. L'anno scorso ha fatto un campionato così così, sapevamo avesse grandi possibilità ma nessuno si aspettava potesse esplodere in questa maniera e fa capire di avere ancora grande potenziale".

DZEKO - "E' Dzeko il giocatore che comprerei dalla Roma. Lo trovo fortissimo, intelligente, bravo, costante, fa gol, fa fare gol. E' bravo. Però mi piace anche Zaniolo..."

VAR - "Emotivamente lo considero un disastro, ti taglia a metà quella che può essere una gioia o una paura. Due volte devi saltare per la stessa cosa e la seconda è ben diversa. Quindi sinceramente non l'avessero inventato sarebbe stato meglio, ma una volta messo non si può più togliere".

