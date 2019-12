Everton, ore decisive per il futuro in panchina di Marco Silva

EVERTON MARCO SILVA LIVERPOOL/ Stando a quanto riportato dal 'Daily Express', il futuro di Marco Silva all'Everton sarebbe fortemente legato alla sfida di domani sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp, il derby della Merseyside.

Ore decisive quindi per Marco Silva che, al momento, si trova soltanto al 17esimo posto con l'Everton, nonostante le ambizioni di inizio stagione fossero decisamente di altra portata. Il Liverpool ha un vantaggio di ben 26 punti sui Toffees, in una missione che sembra quasi impossibile per il tecnico portoghese originario di Lisbona.