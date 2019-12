CALCIOMERCATO INTER MILAN NAPOLI LO CELSO TOTTENHAM POCHETTINO / Lo scorso agosto Giovani Lo Celso è approdato al Tottenham in prestito con riscatto a cifre elevate. Un colpaccio quello degli 'Spurs' che avrebbe dovuto regalare ulteriore qualità ad una batteria di trequartisti già fornitissima con i vari Lucas, Eriksen, Alli e Son. L'argentino proveniente dal Real Betis dispone infatti di un mancino delicatissimo che però alla corte di Pochettino prima e Mourinho poi, non si è ancora manifestato come da previsioni. Un pesante infortunio all'anca lo ha tenuto inoltre fuori più di un mese rallentando ulteriormente un inserimento negli schemi dei londinesi che proprio non arriva e che con l'approdo agli 'Spurs' dello 'Special One' appare ancora più complicato. Viste le difficoltà non va esclusa l'ipotesi di un cambiamento di squadra per Lo Celso che spera anche di non perdere posizioni in nazionale.

Calciomercato Inter, Lo Celso occasione a gennaio

Secondo quanto sottolineato da 'Estadio Deportivo' Lo Celso non è contento al Tottenham e starebbe già considerando un trasferimento, magari a titolo temporaneo, per ritrovare minutaggio. Il classe '96 argentino, d'altronde, ha collezionato finora solamente nove presenze tra tutte le competizioni ed appena 155 minuti in Premier League. Una miseria per Lo Celso, voluto fortemente da Pochettino a Londra, e che ora senza più il suo mentore potrebbe anche optare per soluzioni diverse. Con il connazionale in panchina infatti il centrocampista ex Betis stava iniziando a giocare con maggiore continuità, ma l'approdo di Mourinho ha fatto nuovamente scivolare l'argentino indietro nelle gerarchie, motivo per cui un addio anche a gennaio non è da escludere. In questa spaccatura potrebbe anche eventualmente inserirsi l'Inter, sempre alla ricerca di un centrocampista affermato da regalare a Conte nel mercato di riparazioni.

Vidal sono i nomi caldi del momento , ma non è da accantonare del tutto l'ipotesi a titolo temporaneo legata a Lo Celso che nel caso non verrebbe chiaramente riscattato dal Tottenham.

Calciomercato Milan e Napoli: ipotesi Lo Celso con Pochettino in estate

Proprio dal Tottenham la Serie A la prossima estate potrebbe accogliere Mauricio Pochettino, tecnico argentino rimasto senza panchina dopo l'esonero recete dagli 'Spurs'. Per l'argentino la scorsa estate si è parlato anche di Juventus ed oggi la sua candidatura potrebbe tornare di moda per Napoli o Milan, che in estate daranno sicuramente un restyling alle proprie panchine. L'ostacolo resta il pesantissimo ingaggio che senza Champions League da parte delle due italiane appare montagna insormontabile. In caso di arrivo in azzurro o rossonero di Pochettino non va poi escluso lo stesso Lo Celso come possibile richiesta di mercato per proseguire il lavoro interrotto bruscamente agli 'Spurs'. In tal caso con il centrocampista argentino reduce da una stagione non al top potrebbero essere anche ridiscusse le cifre elevatissime dell'accordo che ha attualmente il Betis con il Tottenham.

