CALCIOMERCATO JUVENTUS PARAMETRO ZERO WILLIAN PEDRO CHELSEA - Uno sguardo al presente, ma anche al futuro. Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, ha detto chiaramente che a gennaio non vorrebbe modificare in maniera importante l'assetto della squadra. La rosa a disposizione dell'allenatore Maurizio Sarri è di altissimo livello, anche se qualche elemento, come Emre Can e Mario Mandzukic (esclusi dalla lista per la Champions League), potrebbe partire per trovare maggiore spazio altrove. In ogni caso, la società presieduta da Andrea Agnelli si è dimostrata sempre molto attenta alle occasioni e dall'Inghilterra potrebbero arrivare due calciatori che Sarri conosce molto bene.

Calciomercato Juventus, due calciatori a parametro zero per Sarri

L'estate scorsa sono arrivati Adrien Rabiot e Gigi Buffon, dopo la scadenza naturale dei loro contratti col Paris Saint-Germain.

Per la prossima estate, invece, il mirino è puntato sulla. In casa, infatti, ci sono diversi calciatori che si libereranno a parametro zero il 30 giugno 2020 e due di questi sarebbero finiti nel mirino della Juve. Secondo quanto sostiene 'Don Balon',sarebbero gli obiettivi di Paratici e del vice presidenteper rinforzare la rosa della prossima stagione. Due giocatori, come detto, già alle dipendenze di Sarri nella stagione al Chelsea, culminata con la vittoria dell'2018/2019. Il 31enne centrocampista brasiliano è dal 2013 a 'Stamford Bridge ' ed è finito anche sul taccuino del, mentre il 32enne spagnolo è a Londra dal 2015 e potrebbe diventare anche un obiettivo di mercato dell'Inter di Antonio Conte , suo ex giocatore ai tempi dell'esperienza con i 'Blues', e del

