SERIE A SERIE B PROGRAMMAZIONE OFFERTA DAZN / La Serie A non riposa e tornerà nel prossimo fine settimana con le gare della quindicesima giornata che si aprirà addirittura venerdì sera. Il massimo campionato italiano torna invece live su DAZN sabato sera con il big match tra Lazio e Juventus all'Olimpico che vedrà la truppa di Sarri desiderosa di tornare a vincere dopo lo stop contro il Sassuolo.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

Domenica l'attenzione di DAZN si sposta in diretta su un delicatissimo Lecce-Genoa che infiammerà l'ora di pranzo. Le due squadre sono in piena lotta per non retrocedere ed in particolare la posizione di Thiago Motta inizia a diventare scomoda dopo gli ultimi deludenti risultati. Bis in zona salvezza alle ore 15.00 quando i tifosi di Spal e Brescia potranno godere di un'altra sfida da dentro o fuori con un palio punti pesantissimi per la permanenza in Serie A. Le 'Rondinelle' arriveranno alla gara del 'Mazza' con un nuovo cambio in panchina: out Grosso, ritorna Corini. La piattaforma di streaming DAZN trasmetterà inoltre tutte le partite della 15/a giornata di Serie BKT: dall'anticipo del venerdì tra Benevento e Trapani a Perugia-Cosenza che chiuderà il turno lunedì sera.

Nel mezzo saranno chiatamente disponibili anche tutte le altre.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

Il ricchissimo fine settimana calcistico di DAZN sarà inoltre completato dalle sfide di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship e J1 League. Spiccano tra queste le gare di Real Madrid e Barcellona che sabato saranno rispettivamente in diretta alle 13 e alle 21 contro Espanyol e Mallorca. Lo stesso giorno alle 17.30 potrete godere invece delle magie di Mbappe e soci con Montpellier-PSG, mentre venerdì alle 20.15 spazio ai giovani terribili dell'Ajax.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

OFFERTA DAZN - Fino a domenica 8 dicembre DAZN offre la possibilità di acquistare, solo nei negozi Unieuro, 6 mesi di accesso alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand a €39,99 (invece che €59,99). Ma non è finita qui. Fino al 31 dicembre 2019, da Esselunga, acquistando una tessera prepagata DAZN da 3 mesi (€29,99), 6 mesi (€59,99) o 12 mesi (€99,99), si otterranno rispettivamente 100, 300 e 500 punti fragola che verranno caricati sulla propria carta Fìdaty.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN