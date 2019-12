Inter-Roma, fuori anche Gagliardini: come cambia la formazione di Conte

INTER ROMA GAGLIARDINI FORMAZIONE CONTE/ Negli ultimi minuti, attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha reso noto il problema di Roberto Gagliardini, infortunatosi nel match contro la SPAL. L'ex giocatore dell'Atalanta, arrivato in nerazzurro nel calciomercato di gennaio del 2017, salterà la Roma e ora le scelte di Antonio Conte sono ridotte all'osso per il match di venerdì sera.

Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, infortunio Gagliardini: il comunicato UFFICIALE

Il tecnico leccese dovrebbe riproporre la linea mediana vista a Praga, all'Eden Arena, con Borja Valero playmaker e Matias Vecino e Marcelo Brozovic ad agire al suo fianco. Sulle fasce, nonostante qualche acciacco, Candreva sembra favorito su Lazaro, mentre a sinistra potrebbe rientrare Kwadwo Asamoah. Attenzione anche a Danilo D'Ambrosio, che potrebbe prendere in consegna il rientrante Zaniolo a sinistra. In difesa dovrebbe invece tornare Diego Godìn al fianco di Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Nessun dubbio in attacco: Lautaro Martinez e Lukaku sono pronti ad agire di nuovo insieme.