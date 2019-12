Calciomercato Inter, doppio pericolo per Kulusevski: nel mirino della Premier

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI ARSENAL CHELSEA / Il mercato di gennaio si avvicina e l'Inter ragiona ormai da tempo sulle prossime mosse da fare. Il reparto maggiormente sotto attenzione resta il centrocampo visti i tanti infortuni di calciatori chiave come Barella e Sensi. Dalla suggestione Vidal al giovane Kulusevski, le soluzioni ipotetiche di certo non mancano ma non sarà così semplice andare a prelevare uno di questi calciatori. Il più intrigante resta il polivalente centrocampista del Parma, in prestito dall'Atalanta, che ha impressionato tutti per le sue caratteristiche fisiche e tecniche in questa stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Kulusevski nel mirino della Premier League

La straordinaria stagione di Dejan Kulusevski è negli occhi di tutti e l'Inter per aggiudicarsi le sue prestazioni dovrà fronteggiare una folta concorrenza, non solo italiana.

Secondo quanto sottolineato dal 'Daily Express' infatti anche l'Arsenal sarebbe tra i numerosi estimatori del centrocampista attualmente a Parma che vede incrementare il proprio valore di mrcato giornata dopo giornata. I 'Gunners' non sarebbero però l'unica compagine di Premier League interessata al classe 2000 che nel corso di un'intervista a 'Fotbollskanalen' ha detto di tifarein Svezia eall'estero. Un dettaglio questo che non è chiaramente sfuggito e che in caso di addio all'Italia potrebbe far propendere il ragazzo per la soluzione 'Blues'.

