CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA SIVIGLIA ATLETICO MADRID - Continua ad essere avvolto nel mistero il futuro di Ivan Rakitic. Il 31enne centrocampista lascerà, a meno di clamorosi dietrofront, il Barcellona nel corso della sessione di mercato invernale e il suo nome è stato accostati a diversi club europei. In Italia, si è parlato con insistenza dell'Inter di Antonio Conte, mentre l'estate scorsa è stato vicino alla Juventus (non è escluso un ritorno di fiamma in caso di addio di Emre Can). In Spagna, invece, si è fatto vivo l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Nel frattempo, a margine del 'Premio DEX', il vice campione del Mondo ha svelato il suo sogno: "Mi piacerebbe indossare di nuovo la maglia del(dal gennaio 2011 al luglio 2014 in Andalusia, ndr) - Vedremo se arriverà il momento di parlarne, tutti sanno che mi farebbe piacere. Atletico Madrid? Vedremo cosa succederà. È una grande squadra che lotta per vincere titoli. È quello che voglio fare anche io e giocare il più possibile, se questo può accadere al Barcellona non c'è posto migliore per farlo. Vorrei continuare la mia esperienza con i catalani, quello che voglio è giocare e divertirmi. Posso ancora dare molto".

