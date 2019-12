CALCIOMERCATO JUVENTUS LACROIX BARCELLONA / I giovani e la Juventus negli ultimi anni hanno cominciato a viaggiare ancor di più di pari passo, con la dirigenza bianconera sempre attenta a monitorare i migliori talenti in giro per il mondo. Da Demiral a Romero passando per Pellegrini e de Ligt, ma anche il meno conosciuto Han: Paratici e soci provano a non farsi sfuggire le migliori occasioni.

L'ultima suggestione futuribile arriva direttamente dalla Francia, ed in particolare dal Metz, squadra che ospita per ora il giovane. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, idea Lacroix: sfida al Barcellona

Secondo quanto riferito da 'RMC Sport' la Juventus sarebbe pronta a competere con il Barcellona per l'acquisto del difensore francese Lenny Lacroix. Attualmente il classe 2003 milita tra le fila del Metz under 18 e vanta già una buona esperienza nelle selezioni giovanili della Francia. Di fronte però ci saranno i catalani, altra compagine particolarmente attenta alle sorti dei giovani talenti. Lacroix è infatti già apparso nei rapporti degli scout del Barça che da tempo seguono il giovane difensore centrale per cui potrebbe scatenarsi un piccolo duello di calciomercato.

