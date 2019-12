CALCIOMERCATO JUVENTUS CAKIR LIVERPOOL/ La Juventus da sempre è molto attenta, in sede di calciomercato, sui giovani prospetti del calcio europeo e non solo. Uno di questi è Ugurcan Cakir, portiere classe 1996 del Trabzonspor, uno dei maggiori club di Turchia.

Stando infatti a quanto riportato da 'Sporx', la Vecchia Signora sarebbe in corsa per il 23enne Cakir, per il quale sembrerebbe disposta a sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp e il Red Bull Lipsia, società di Bundesliga. La Juventus infatti, nella prossima estate, dovrebbe salutare di nuovo Gianluigi Buffon, prossimo al ritiro, e potrebbe puntare proprio su Cakir come portiere del futuro.

