Pallone d'Oro, sette punti decisivi per Messi

p>PALLONE D'ORO MESSI VAN DIJK CRISTIANO RONALDO CLASSIFICA - Mentre si continua a discutere dell'assenza dialla cerimonia d'assegnazione del Pallone d'Oro , contemporaneamente il portoghese riceveva il premio come miglior giocatore della Serie A 2018/2019 al 'Gran Galà' organizzato dall', ecco spuntare la classifica con i punteggi che hanno portato alla vittoria di Leo. Per conquistare il sesto Pallone d'Oro della carriera, l'argentino ha battuto l'olandesedelper soli sette punti: 686 contro 679. Decisiva l'apporto del continente africano, mentre in Europa il centrale ha avuto la meglio: 231 contro 194 voti. Terzo il portoghese dellacon 476 punti.

