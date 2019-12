JUVENTUS SORELLE RONALDO / Ha fatto il giro del mondo la battuta al veleno di Virgil van Dijk nei confronti di Cristiano Ronaldo a margine della consegna a Parigi del Pallone d'Oro ("Perché, era candidato alla vittoria?"), con l'olandese secondo sul podio dietro Messi e davanti a CR7. Il portoghese era presente a Milano per la premiazione del Gran Galà del Calcio, dov'è stato premiato come migliore giocatore della Serie A 2018/2019.

Juventus, l'attacco delle sorelle di Ronaldo a van Dijk

La famiglia di Ronaldo non ci sta e come in passato risponde per le rime agli attacchi per il numero 7 della Juventus. Katia Aveiro, sorella dell'ex Real Madrid, entra in tackle su van Dijk: "Caro Virgil, quando vincerai titoli che contano davvero ne parleremo. Di questi premi Ronaldo ne ha già cinque - ha postato su Instagram - Penso che alcune persone vivano nella frustrazione e fuori dalla realtà - Vedi, mio caro Virgil, Cristiano Ronaldo è stato un campione nel Paese in cui giochi da anni, è stato anche il miglior marcatore della Premier League.

Quando vincerai una manciata dei titoli che ha vinto, potrai essere in grado di sederti al tavolo con Cristiano. Cristiano è diventato il più grande giocatore di un club che si chiama, ti dice qualcosa? Forse sì perché questo club ti ha persino battuto in finale di. E Ronaldo, con i suoi compagni di nazionale, ha schiacciato la tua 'arancia' in una finale (riferimento alla finale di Nations League vinta dal Portogallo sull'Olanda, ndr). E' stata dura Virgil? Abbiamo pena di te".

In precedenza anche l'altra sorella di Ronaldo, Elma dos Santos, aveva 'riposto' al difensore del Liverpool cancellando poi il post sempre su Instagram: "Non ho nulla contro questo ragazzo, ma non so cosa abbia vinto più di mio fratello. Forse questo premio viene dato alla persona e mai al professionista. Questo dimostra solo che siamo davvero molto piccoli...". Anche fuori dal campo Ronaldo fa discutere e genera dibattito.

