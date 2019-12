INTER ROMA KLUIVERT DZEKO PASTORE / Unica nota negativa per la Roma nella trasferta di Verona, l'infortunio di Kluivert terrà in ansia Paulo Fonseca in previsione della sfida di venerdì prossimo, Inter-Roma. Alla ripresa degli allenamenti, l'attaccante olandese ha svolto solamente terapie, dopo che gli esami strumentali hanno evidenziato un edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione.

è ancora alle prese con la contusione all’anca, che gli ha procurato un edema che non si è ancora riassorbito e per questo prosegue nel programma individuale. Edin Dzeko non ha preso parte all'allenamento per sindrome influenzale. Le buone notizie arrivano da, rientrato in gruppo, e. Il centrocampista si è sottoposto a una visita di controllo con il Dott. Lempainen, assistente del Prof. Orava, che ha evidenziato un’evoluzione positiva del suo quadro clinico, pertanto può aumentare i carichi di lavoro.