CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS RONALDO DYBALA / Che le storie tra Allan e il Napoli, adesso, siano decisamente tese, non è più un mistero. Il brasiliano appare in rottura con la società e con l’allenatore, che nei giorni scorsi ha avuto un faccia a faccia con i calciatori. Pertanto, il centrocampista azzurro potrebbe presto tornare ad essere una preda importante sul mercato. E i top club sentono già l’odore dell’affare, circondando l’entourage del calciatore. Proprio da Parigi, tornano le voci insistenti su un nuovo interesse del Paris Saint-Germain per Allan, con il quotidiano transalpino ‘Le Parisien’ che racconta di un ritorno di fiamma per il brasiliano da parte di Leonardo. “A fine agosto, sembrava una pista ormai chiusa - spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it Cristophe Berard, giornalista de ‘Le Parisien’ - Ma ultimamente le cose potrebbero essere cambiate. Il 2-2 di Madrid ha evidenziato alcuni problemi per il centrocampo francese. Leonardo e lo stesso Tuchel sentono il bisogno di aggiungere un nuovo tassello in mediana, e il nome di Allan è tornato in auge. Il PSG ha pochi uomini in quel ruolo, con i soli Verratti, Gueye e Marquinhos in mediana. E per lottare in Champions, potrebbero non essere abbastanza”. D’altronde, la mutata situazione in casa Napoli potrebbe favorire un’uscita di Allan. Soprattutto a basso costo: “La stagione scorsa, il Paris Saint-Germain era fortemente interessata al calciatore - continua Berard - Ma il presidente De Laurentiis avanzò delle pretese economiche spropositate.

Chiese un sacco di soldi per il calciatore e la trattativa non decollò mai. Adesso, Leonardo sembra pronto a tornare alla carica per il brasiliano, giocando sul momento di rottura tra Allan e la società. Un momento che aiuterebbe il PSG a risparmiare un bel po’ di soldi, anche se con De Laurentiis è sempre difficile. Il mercato invernale potrebbe riservare, dunque, qualche sorpresa, ma siamo soltanto all’inizio di una telenovela ancora molto lontana dal concludersi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, il Psg torna alla carica per Allan: scambio possibile

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tre sul piatto per Allan: il punto

Calciomercato Juventus, Berard: "Il punto su Dybala e Cristiano Ronaldo"

Tuttavia, il Paris Saint-Germain continua a guardare nel nostro campionato, soprattutto ai vertici alti. E a essere specifici, proprio in casa Juventus. Almeno stando ai rumors che circolano dalla Francia, che vedrebbero Leonardo interessato ai gioielli bianconeri Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: “Sono voci che girano da un po’ - spiega Berard - Ma che non hanno alcun riscontro. Il PSG ha già quattro attaccanti di livello assoluto, non credo che stiano già guardando ad altri o a eventuali rimpiazzi. Da quello che mi risulta, CR7 è ritenuto da Leonardo e dalla dirigenza parigina troppo in là con l’età per valere un certo investimento. Dybala, invece, piace ed è un calciatore straordinario, ma avrebbe un costo troppo alto per essere un’operazione fattibile quest’anno. E poi ribadisco, Tuchel non ha bisogno di altri attaccanti”.

Alessandro Montano