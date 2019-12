Calciomercato Inter, la paura del Flamengo nell'affare Gabigol

CALCIOMERCATO INTER FLAMENGO GABIGOL/Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, ha vissuto un anno solare da vero protagonista con la maglia del Flamengo trionfando sia nel Brasilerao che in Copa Libertadores, dimostrandosi decisivo anche in finale contro il River Plate con una doppietta messa a segno nei minuti finali.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter e Roma, sfida alle big per un talento argentino: le ultime di CM.IT

L'Inter, proprietaria del cartellino del giocatore brasiliano, negli ultimi giorni ha confermato la volontà di lasciar andare Gabigol, che il Flamengo ha intenzione di acquistare a titolo definitivo. Stando a quanto riportato da 'ESPN Brasil', il club rubronegro sarebbe infastidito dall'attesa per la decisione dell'ex attaccante del Santos. Gabriel Barbosa infatti, vorrebbe esprimere la sua volontà dopo il Mondiale per Club, ma la paura del Flamengo è che, nascosta, ci sia una trattativa con un club europeo, grande desiderio del classe 1996 carioca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Gabigol: c'è l'annuncio di Conte