JUVENTUS ZOFF BUFFON/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Dino Zoff, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato dell'attuale momento della Juventus e della lotta per lo scudetto: "I bianconeri per me restano più forti, ma Antonio Conte sta facendo un grandissimo lavoro all'Inter e i risultati lo stanno dimostrando. Attenzione però, per tentare l'assalto al titolo, la Beneamata dovrà fare qualcosa nella sessione invernale di calciomercato, a differenza della vasta scelta che ha Maurizio Sarri in attacco".

Su Ronaldo e Buffon: "Per il portoghese non mi preoccuperei, la Juventus ha molte alternative nel reparto avanzato. Sul portiere invece, l'errore non è stato solamente suo, ma di tutta la difesa e non parlatemi di ruggine, perché in questa squadra, con i pochi tiri che arrivano, può arrivare anche giocando da titolare".

Su Turati: "E' molto giovane e già bravo, oltre le parate ha dimostrato la padronanza del ruolo, ma va lasciato crescere in pace".

Sul Napoli: "Sono convinto che tutti abbiano delle colpe in questa situazione. Questo tipo di discussioni andavano fatte in sede privata, invece poi ho visto una squadra preoccupata e con la paura addosso. Sono comunque convinto che Ancelotti abbia la forza per tirare fuori il Napoli da questo momento".

