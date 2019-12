FIORENTINA-CITTADELLA DIRETTA COPPA ITALIA LIVE SEDICESIMI MONTELLA VENTURATO SERIE B - Chiude il martedì dedicato alla Coppa Italia, la sfida Fiorentina-Cittadella valida per i sedicesimi di finale. I viola di Vincenzo Montella arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta interna col Lecce e vivono un momento delicatissimo, la vittoria in Serie A manca dal 30 ottobre scorso (2-1 sul campo del Sassuolo). Di contro, i veneti di Roberto Venturato veleggiano al secondo posto della classifica del campionato di Serie B, in coabitazione con Crotone, Pordenone e Perugia.

La vincente affronterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini agli ottavi di finale: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi'.

Formazioni Ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Benassi; Sottil, Ghezzal, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Mora, Perticone, Camigliano, Ventola; Bussaglia, Iori, Proia; Luppi; Panico, Celar. Allenatore: Roberto Venturato