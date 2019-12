MILAN ARNAULT MESSI GUARDIOLA / Arrivano nuove indiscrezioni sulla possibile acquisizione del Milan da parte di Bernard Arnault. L'imprenditore francese, a capo di LVMH (gruppo di lusso nel campo della moda), stando al quotidiano 'Repubblica' sarebbe tornato alla carica per il club rossonero. Arnault starebbe infatti riflettono concretamente su una possibile offerta per rilevare la società rossonera da Elliott, affascinato anche da una città come Milano per i propri affari. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Milan, Arnault fa sul serio: in ballo anche 'San Siro'

Elliott sarebbe a conoscenza dell'interesse di Arnault per il Milan e potrebbe valutare un'eventuale cessione nel caso in cui arrivasse un'offerta soddisfacente per il club. Nuovi e concreti sviluppi potrebbero arrivare nelle prossime settimane, entro fine anno, quando anche la situazione sul progetto del nuovo 'San Siro' sarà più chiara.

In ballo in questo senso la cittadella commerciale, che l'imprenditore francese collegherebbe alla ristrutturazione dell'impianto, a differenza di Elliott che spinge per il nuovo stadio insieme all'

Calciomercato Milan, sogni Guardiola e Messi con Arnault

Sul mercato gli scenari sarebbero ben altri rispetto all'attuale proprietà come prosegue 'Repubblica'. Il sogno in panchina sarebbe Pep Guardiola, mentre in campo Arnault potrebbe pensare ad una clamorosa offensiva per il fresco Pallone d'Oro Leo Messi. Due nomi che fanno sognare certamente i tifosi del 'Diavolo', ma per il momento fuori dalla realtà vista la dimensione attuale della squadra rossonera.

