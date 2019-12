Calciomercato Napoli, Ancelotti al dentro o fuori: Gattuso intriga De Laurentiis

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / La trasferta di Udine sabato, quindi la sfida col Genk che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Sono giorni delicati per il Napoli e per la posizione del tecnico Carlo Ancelotti, sul quale la società non ha intenzione di intervenire prima della gara di Champions come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it.

Ma poi? Resta aggiornato su tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Tutto dipende dai risultati che l'allenatore riuscirà a centrare in queste sfide, sia in termini di punti ed accesso alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea, sia per quanto riguarda la necessità di ricompattare un gruppo che non ha risposto benissimo al nuovo ritiro, imposto questa volta dall'allenatore. Se non ci sarà la svolta, l'ipotesi di un cambio in panchina non è più da scartare, visto anche il gradimento del presidente Aurelio DeLaurentiis nei confronti di Gennaro Gattuso che piace e sarebbe pronto a subentrare per traghettare gli azzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, ESCLUSIVO: i retroscena dell'incontro Ancelotti-giocatori