CALCIOMERCATO FIORENTINA BANEGA POLITANO / Mentre i prossimi giorni saranno utili a capire se effettivamente lo strappo con Federico Chiesa verrà ricucito, la dirigenza della Fiorentina è al lavoro per cercare eventuali nuovi rinforzi da portare a Firenze in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. il ds Pradé è comunque intenzionato ad intervenire per rafforzare il pacchetto offensivo attualmente a disposizione di Montella. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Fiorentina, occhi in Spagna: nel mirino c'è un ex Inter

L'idea della dirigenza della Fiorentina è quella di aumentare l'imprevidibilità e la fantasia del reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal 'Corriere Fiorentino', Banega è più che un'idea: il trequartista argentino ha già militato in Serie A, vestendo la maglia dell'Inter. I colloqui col Siviglia proseguono alla ricerca di un’intesa: al momento ci sarebbero solo 2-3 milioni da limare tra domanda e offerta con il giocatore che avrebbe già manifestato il suo personale ok al trasferimento. Per l'attacco si continua poi sempre a seguire la pista Politano, che all'Inter potrebbe in qualche modo servire come garanzia per un possibile assalto in estate a Chiesa.

