DIRETTA UDINESE BOLOGNA - Il Bologna fa visita all'Udinese in una gara di sola andata valida per il quarto turno di Coppa Italia che eleggerà la formazione che andrà a sfidare la Juventus agli ottavi di finale.

Reduci dal clamoroso successo sul campo del Napoli, i rossoblu divogliono vendicare la sconfitta 1-0 subita in campionato in terra friulana, mentre i bianconeri divanno a caccia di una vittoria per uscire dalla crisi di risultati in Serie A. Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.