CALCIOMERCATO MILAN PIATEK LEAO IBRAHIMOVIC MANDZUKIC / In casa Milan è tutto pronto per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: in Inghilterra sono sicuri che l'attaccante svedese tornerà ad essere protagonista a San Siro, questa settimana si preannuncia decisiva visto che è attesa la decisione ufficiale del giocatore che si libererà il 31 dicembre dai L.A. Per un Ibra che arriva, in due però sono a rischio e potrebbero lasciare Milano proprio per fare spazio allo svedese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Piatek e Leao ancora a secco: le ultime sul futuro

Piatek non va a segno da cinque partite, non era mai successo fin. I fischi di San Siro al momento del cambio durante Milan-Napoli sono la dimostrazione del fatto che qualcosa tra i tifosi rossoneri e il polacco si è rotto. Come riportato da 'Tuttosport' su di lui sono in corso le dovute riflessioni anche perché l’idea di cederlo in prestito non è ancora tramontata del tutto. Anche Rafael Leao è finito sotto esame, ma la dirigenza rossonera al momento avrebbe ribadito il fatto di non volerlo cedere a gennaio. Se l'affare Ibrahimovic non dovesse concretizzarsi, occhio anche all’ipotesi Mario Mandzukic, che come tipologia di carattere è molto vicino a quello di Zlatan.

