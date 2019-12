DIRETTA SPAL LECCE - La Spal ospita il Lecce in una sfida di sola andata valida per il quarto turno di Coppa Italia. Da una parte gli estensi di Semplici, penultimi in classifica, vogliono uscire da un periodo nerissimo e ritrovare un po' di fiducia nella corsa salvezza. Dall'altra i giallorossi di Liverani stanno vivendo un momento positivo e sognano di bissare il successo ottenuto proprio a Ferrara 3-1 in campionato.

In caso di parità al 90esimo si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Chi passa troverà ilagli ottavi. Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Spal: Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek, Reca; Missiroli, Murgia, Jankovic, Igor; Paloschi, Floccari. All.: Semplici

Lecce: Vigorito; Benzar, Rossettini, Dell'Orco, Vera; Riccardi, Petriccione, Imbula, Dubickas; Lo Faso, Lapadula. All.: Liverani