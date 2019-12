Calciomercato Inter, il messaggio di Gasperini su Kulusevski

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI GASPERINI / L'esplosione di Dejan Kulusevski non è una sorpresa per Gian Piero Gasperini. Anzi, il tecnico dell'Atalanta, soddisfatto per il rendimento in prestito al Parma del gioiello di proprietà nerazzurra, a margine della cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, racconta: "Dejan è un giocatore che conosciamo molto bene. Gia a 16 era nel giro, si allenava con noi. È stato un bene che andasse a giocare con continuità a Parma, noi abbiamo un certo Gomez e Malinovskyi che sta avendo qualche difficoltà a giocare con continuità.

Un giovane di quell'età lì e va Parma, è la dimostrazione che l'Atalanta ha tenuto Kulusevski senza possibilità per altri di poterlo riscattare". Intanto però Inter, Juventus e anche i club di Premier sono in pressing dopo la partenza super del gioiello classe 2000. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

