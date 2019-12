CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / E se fosse Christian Eriksen il colpaccio della sessione invernale di calciomercato? Molto più di una semplice suggestione, stando alle ultime indiscrezioni che rimbalzano dall'Inghilterra.

In scadenza di contratto nel 2020, blindato e trattenuto anche contro la sua volontà in estate, il gioiello danese delnon sta vivendo al meglio questa situazione e l'arrivo di Josénon è servito al momento a fargli cambiare marcia, né idea. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus e Inter, Eriksen non rinnova col Tottenham

Secondo quanto riferisce il britannico 'The Telegraph' infatti, José Mourinho si sarebbe già rassegnato all'idea di perdere l'ex Ajax che avrebbe già deciso di respingere ogni ulteriore offerta di rinnovo con l'intenzione di lasciare gli 'Spurs' a fine stagione a parametro zero. Ma occhio al mercato di gennaio, perché Mou, capito che dovrà comunque perdere un giocatore così importante, vorrebbe almeno monetizzare la sua partenza e per questo avrebbe aperto anche alla cessione nella finestra invernale. Una buona notizia che riaccende le big italiane come Juventus e Inter che dallo stesso tabloid inglese vengono segnalate come fortemente interessate anche in ottica gennaio, mentre il RealMadrid per il momento non si sarebbe fatto sotto in maniera concreta. Per arrivare subito ad Eriksen però serviranno cifre importanti, visto il valore del giocatore e l'intenzione del club di reinvestire poi anche in altri ruoli, per questo al momento sembra più probabile che possa raggiungere un pre-accordo con vista sul trasferimento a zero in estate.