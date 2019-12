CALCIOMERCATO MILAN EVERTON / Il Milan è pronta a tornare con decisione su Everton Sousa Soares, talento classe 1996 del Gremio e della Nazionale brasiliana.

sono pronti a riprovarci dopo il tentativo non andato a buon fine da Leonardo un anno fa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Milan, rinnovo Everton: dettagli e ultime Cm.it

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Everton: le cifre dell'affare

Se nella finestra invernale di calciomercato la dirigenza del Milan cercherà di riportare a San Siro Zlatan Ibrahimovic, quella di Everton è una pista da monitorare in vista della prossima stagione visto che attualmente la sua valutazione si aggira sui 35/40 milioni di euro. Come riportato da 'Tuttosport', si tratta di una cifra importantissima ma che non frena di certo il Fondo Elliott che ha dimostrato già in passato di essere pronto a mettere mano al portafoglio per il bene del Milan. Molto dipenderà dalla possibile qualificazione in Europa League, solo così potrebbe partire l'affondo ad un attaccante che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco con la preferenza però di poter partire dalla sinistra del campo. In questa del campionato brasiliano ha già segnato 11 reti con 5 assist vincenti.

