CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Con la doppietta siglata domenica pomeriggio che ha piegato la Spal, LautaroMartinez ha permesso all'Inter di effettuare il controsorpasso alla Juventus e riportare i propri compagni e Conte di nuovo al primo posto in classifica.

Se da un lato i tifosi nerazzurri possono gioire per aver trovato nuovamente un degno giocatore in grado di indossare la numero 10 dell'Inter, dall'altra bisogna fare i conti con il fatto che le prestazioni del 'Toro' hanno attirato l'attenzione su di sè dei principali top club europei,su tutti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, pericolo Barcellona: Messi chiama Lautaro Martinez

Non è un mistero l'interesse della dirigenza blaugrana per Lautaro Martinez: come riportato anche da Calciomercato.it, il Toro è considerato il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Luis Suarez con Messi che avrebbe dato il suo consenso all'operazione visto che i due giocano insieme nell'Argentina e, a differenza di quanto successo con Icardi, il fresco vincitore del Pallone d'Oro sembra avere un feeling particolare con il 10 dell'Inter. Anche lo stesso centravanti uruguaiano non ha perso l'occasione per elogiare il suo possibile sostituto. L'Inter però ha sempre creduto in lui, come confermato dalla clausola da 111 milioni inserita nel contratto che ora però spaventa. Come riportato da 'Tuttosport' non sono state d’aiuto le dichiarazioni di Beto Yaque che più volte ha sbandierato il sogno di vedere il suo assistito fare coppia con Messi e ha messo in calendario un nuovo incontro a gennaio per cercare di blindare il proprio talento.

