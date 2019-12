CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI CASTROVILLI MEUNIER / Inter contro Juventus, una lotta destinata ad essere protagonista non solo sul rettangolo verde di gioco ma anche sul fronte calciomercato. Le due dirigenze, guidate da Marotta e Paratici, sono pronte a sfidarsi a suon di milioni su alcuni giocatori che vengono monitorati da tempo dalle due rivali. Juventus contro Inter è una partita a scacchi che si gioca anche dietro la scrivania, soprattutto per tre giocatori: Dejan Kulusevski, Sandro Tonali e Federico Chiesa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Inter, le ultime di CM.IT sul futuro di Chiesa

Calciomercato Juventus e Inter, da Kulusevski a Chiesa: è scontro totale

Inter e Juventus monitorano con particolare attenzione l'evolversi in casa Fiorentina del caso Chiesa: l'attaccante della Nazionale azzurrra sembra destinato a lasciare la città a fine anno, nonostante le resistenze di Commisso, con la dirigenza viola che non ha alcuna intenzione di cederlo alla 'Vecchia Signora'. Potrebbe così approfittarne Marotta, anche se Paratici ha da tempo incassato il sì del giocatore.

L'esplosione di Kulusevski alinvece ha sorpreso quasi tutti, l'Inter sarebbe tentata anche di provare l'assalto a gennaio ma l'operazione, oltre a preannunciarsi molto onerosa , resta difficile viste le resistenze del club ducale mentre la Juventus lo ha spiato recentemente da vicino in occasione della sfida contro il Bologna.. Il gioiello delinvece rientra in quella linea verde made in Italy che tanto piace a Marotta e Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, ecco l'offerta di rinnovo della Fiorentina per Chiesa: spunta la clausola

Calciomercato Inter e Juventus, da Meunier a Eriksen: occhi anche all'estero

In Italia si segue anche con un particolare interesse anche Gaetano Castrovilli, altro talento esploso con la maglia della Fiorentina. Su di lui ci sono anche diversi club di Premier League, ha da poco rinnovato il contratto fino al 2024, la Juventus lo segue dai tempi della Primavera mentre Marotta è pronto all'assalto in vista della prossima estate. All'estero occhi puntati su due potenziali occasioni a costo zero: il primo è Thomas Meunier, esterno belga in scadenza di contratto con il Psg, e Christian Eriksen che non ha ancora rinnovato con il Tottenham.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, assalto decisivo per Eriksen: le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Inter, tesoretto da 150 milioni: triplo obiettivo e sfida alla Juve