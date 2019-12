CALCIOMERCATO INTER SENSI KULUSEVSKI VIDAL / L'Inter è uscita allo scoperto preannunciando un calciomercato di gennaio in cui più di qualcosa sarà fatto per colmare le lacune che si sono venute a creare. Il tecnico Conte e la dirigenza, come più volte ribadito dall'Ad Beppe Marotta, sono allineati e gli sforzi degli uomini mercato nerazzurri in questa fase si stanno concentrando soprattutto sul centrocampo, il reparto maggiormente colpito dagli infortuni e già ritenuto corto qualitativamente. In più, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il rischio di un lungo stop per Stefano Sensi che in settimana sarà visitato da uno specialista e per il quale non sembrano esserci notizie entusiasmanti, invitano l'Inter a fare sul serio sui rinforzi da portare a Milano a gennaio, con due nomi che in questo momento sarebbero in pole. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE ----> Inter, Sanchez brucia le tappe: da Giroud a Mertens, cambia la strategia

Calciomercato Inter, il punto su Kulusevski e Vidal

Il più caldo è quello di Dejan Kulusevski. Per la 'Rosea' i nerazzurri stanno lavorando concretamente sullo svedese classe 2000 per la sessione di gennaio, con un cambio di piano rispetto all'originale che prevedeva un accordo per lasciarlo in prestito a Parma fino al termine della stagione.

Il pressing della Juventus, i tentativi dalla Premier League e le condizioni di Sensi però invitano l'Inter a fare sul serio da subito, dopo aver incassato anche una prima apertura dal presidente dell'Atalanta, Percassi, che ne controlla ancora il cartellino . Su Arturoinvece, pur restando il fermo e convinto interesse soprattutto su input del tecnico Antonio, i discorsi sarebbero più indietro anche in virtù della sfida di Champions League decisiva per la qualificazione agli ottavi ed in programma tra una settimana. Non solo. Vidal ha sì riaperto all'addio al Barça al gennaio , ma finora come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it i catalani non si sono smossi dalla richiesta di almeno 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, con l'Inter che invece vorrebbe lavorare sul prestito, con diritto di riscatto annesso, per motivi di bilancio vista l'età e l'alto ingaggio percepito dall'ex Bayern e Juventus. L'insidia Manchester United, inoltre, non va dimenticata. Per questo si battono anche altre piste, con Kulusevski e Vidal che però al momento rimangono i nomi caldi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, summit tra Conte e Marotta: spunta la sorpresa di mercato!

Inter e Roma, sfida alle big per un talento argentino: le ultime di CM.IT