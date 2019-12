CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. È l'improvviso annuncio che arriva dall'Inghilterra, dove si parla di un 'no' definitivo alla Premier League da parte dell'attaccante svedese che, dopo l'addio ai Los Angeles Galaxy e alla MLS, avrebbe dunque scelto di ripartire dai rossoneri.

A 38 anni, per Ibra non è ancora il momento di ritirarsi e anzi, è ancora a caccia di nuove sfide. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato e corsa Champions, è lotta tra le big: Chiesa e Ibrahimovic nomi caldi

Calciomercato Milan, l'annuncio dall'Inghilterra su Ibrahimovic

L'annuncio dell'accordo raggiunto tra Milan e Ibrahimovic arriva dal britannico 'Daily Telegraph'. Il tabloid scrive infatti che nonostante le ricche proposte dalla Premier League, dove ha attirato l'interesse di diverse squadre, Ibra avrebbe già raggiunto un accordo con i rossoneri che lo vedrà legarsi al club almeno fino alla fine della stagione, ma è probabile che si tratti di un contratto di 18 mesi. Decisione presa e firma imminente, col giocatore che aveva annunciato l'intenzione di prendere uscire allo scoperto prima della metà del mese di dicembre per mettersi a disposizione del suo nuovo club da subito in vista del ritorno in campo a gennaio. Sembrano destinate a sfumare, quindi, le altre ipotesi Bologna e Napoli che si sono presentate in queste settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, maglia celebrativa per 120 anni: pronto un altro regalo per l'anniversario