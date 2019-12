CHIELLINI REAL MADRID JUVENTUS/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dal Gran Galà del Calcio, Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato di Cristiano Ronaldo e del Pallone d'Oro, vinto in serata da Lionel Messi: "Ronaldo non vivrà il suo miglior periodo della carriera, ma era contento di venire qui. Vittoria Messi? Il vero furto c'è stato l'anno scorso, il Real Madrid ha deciso di non farlo vincere a Cristiano ed è stato strano. Non lo dico io, è stato palese, altrimenti quest'anno l'avrebbe dovuto vincere van Dijk e lo scorso anno Griezmann o Pogba.

Modric non è stato neanche nella sua stagione migliore in carriera, altrimenti dobbiamo tornare indietro a Iniesta. Non è stata la stagione di Modric, ma quella di Ronaldo o di uno che ha vinto qualcosa di importante con la Francia". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Chiellini ha poi concluso: "L'anno scorso è stato un segnale del Real Madrid, che non voleva che vincesse Cristiano Ronaldo perché non era più un suo giocatore. Quest'anno hanno fatto tutti una grande stagione, è come scegliere tra Federer e Nadal. Diventa difficile scegliere, ma siamo fortunati noi perché ce l'abbiamo uno di questi".