Gran Galà AIC, tutti i premi della serata: trionfo Atalanta, Ronaldo mvp

GRAN GALA AIC PREMI RONALDO ATALANTA / È stata una serata di grandi riconoscimenti a Milano in occasione della nona edizione del Gran Galà del calcio italiano, che ha visto premiata tutta l'elite della Serie A e non solo. Dai migliori giocatori agli allenatori passando per squadre ed arbitri, sono stati davvero tantissimi i premi della serata. L'mvp della stagione è come da copione Cristiano Ronaldo che insieme a Quagliarella e Duvan Zapata compone anche il miglior attacco del campionato. Tra i pali trionfa Handanovic, mentre la difesa è composta da Cancelo, Chiellini, Koulibaly e Kolarov. In mediana invece spicca l'interista Barella insieme a Pjanic e Ilicic.

Tra i premi speciali da segnalare il gol più bello ae la miglior società all'allenata dache trionfa tra gli allenatori.

Gran Galà del calcio, tutti i premi della serata

Di seguito la tabella con tutti i premi del Gran Galà 2019:

Miglior giocatore: Cristiano Ronaldo

Miglior portiere: Handanovic

Miglior difensore: Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Kolarov

Miglior centrocampista: Pjanic, Ilicic, Barella

Miglior attaccante: Zapata, Quagliarella, Cristiano Ronaldo

Miglior allenatore: Gian Piero Gasperini

Miglior società: Atalanta

Miglior giovane Serie B; Sandro Tonali (Brescia)

Gol più bello: Fabio Quagliarella in Samp-Napoli del 2 settembre 2018

Gran Galà 2019, i premi femminili

Miglior giocatrice in assoluto: Manuela Giugliano (c, Roma)

Top 11 femminile: Giuliani (Juventus); Guagni (Fiorentina); Gama (Juventus), Salvai (Juventus), Bartoli (Roma); Galli (Juventus), Giugliano (Roma), Cernoia (Juventus); Giacinti (Milan), Bonansea (Juventus), Mauro (Fiorentina)

Gol più bello: Thaisa Moreno (Milan)

