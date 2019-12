INTER BARELLA INFORTUNIO RIENTRO / Uscito all'intervallo della trasferta di Torino, Nicolò Barella in settimana è stato sottoposto, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per l'asportazione del frammento cartilagineo della rotula. Un KO che fa storcere il naso ad Antonio Conte che ha visto quindi ulteriormente ridursi il ventaglio di scelte a centrocampo, il reparto maggiormente colpito da infortuni finora.

Il centrocampista dell'è stato inoltre premiato questa sera insieme ai colleghi Ilicic e Pjanic nella top 11 della Serie A dello scorso anno.

Inter, infortunio Barella: il rientro

A margine della premiazione al Gran Galà del calcio di stasera Barella ha detto: "Sto meglio, piano piano mi sto riprendendo. Se continuano a giocare così non rientro (ride, ndr). A parte gli scherzi, ieri avevo le stampelle e oggi è il primo giorno senza. Sono contento per la vittoria dei miei compagni. L'anno scorso? Ci tengo a ringraziare il Cagliari, per me è bellissimo vincere questo premio con quella maglia".

