CAGLIARI SAMPDORIA NAINGGOLAN/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria allo scadere sulla Sampdoria: "Io voglio parlare solo della voglia di portare a casa il risultato. La gente pensava che fosse finita, ma abbiamo dimostrato di aver tanta volontà di far bene, sono tanto contento inoltre per Cerri".

Sul momento della squadra: "Dopo 11 risultati utili, abbiamo lasciato un po' a Lecce, una sconfitta contro la Sampdoria non l'avrebbe digerita nessuno. I tifosi ci stanno dando una grande spinta, sognare non fa male, ma restiamo con i piedi per terra e il momento no arriverà perché sbaglieremo ogni tanto, fino a quel momento possiamo crederci".

Sul suo stato di forma: "Questo non ha importanza, è grazie ai miei compagni che stanno facendo un grandissimo lavoro, ho tanta voglia di fare".