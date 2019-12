SERIE A CAGLIARI SAMPDORIA CERRI QUAGLIARELLA/ Emozioni, gol e spettacolo alla Sardegna Arena in un monday night di fuoco. Il Cagliari, dopo una partita di sofferenza, continua a viaggiare superando la Sampdoria per 4-3 all'ultimo respiro. In vantaggio, doppio, infatti ci sono andati proprio i blucerchiati prima con Quagliarella poi con Gaston Ramirez. Nainggolan accorcia le distanze con un grandissimo gol, ma ancora una volta l'esperto bomber della Samp allunga per i suoi.

Qualche minuto più tardi si scatena l''ira' diche, con una doppietta quasi immediata, pareggia clamorosamente alla Sardegna Arena. Le emozioni però non finiscono qui. All'ultimo minuto di recupero, il subentrantetrova il gol del definitivo 4-3 mandando in estasi. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA: Inter punti 37, Juventus 36, Lazio 30, Roma e Cagliari 28, Atalanta 25, Napoli 20, Parma 18, Verona 18, Torino 17, Milan 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Udinese 14, Sassuolo* 14, Lecce 14, Sampdoria 12, Genoa 10, Spal 9, Brescia* 7.

*Una partita in meno