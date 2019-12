VIDEO GRAN GALA CALCIO ROCCHI / Serata di prestigio a Milano per le premiazioni dedicate al Gran Galà del calcio AIC. Non solo calciatori e calciatrici, tra i premi anche quello di miglior arbitro della scorsa stagione che vede tra i principali candidati l'esperto Gianluca Rocchi che ha avuto modo di soffermarsi a parlare con la stampa presente: "Il campionato è complesso e in tutte le situazioni noi mettiamo il massimo impegno. Un campionato più competitivo crea più problematiche. Critiche? Ci sono sempre. Nei miei 17 anni che sono qua è sempre la stessa storia. Si può fare di più sicuramente. A me da fastidio molto ma anche a tutti gli altri. Mi fa piacere che le società si impegneranno in prima persona.

In campo a volte non ti accorgi di tutto ciò che succede ma noi siamo assolutamente contro ogni forma di razzismo. Quando c'è occasione adoperiamo gli strumenti necessari".

VAR - Secondo me adesso rispetto all'inizio c'è più attesa. Dopo tre anni di utilizzo si chiede quasi la perfezione ma non è semplice. Dall'incontro di Roma siamo usciti soddisfatti".

