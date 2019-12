Juventus, ecco quando arriverà Cristiano Ronaldo al Gran Galà

GRAN GALA AIC CRISTIANO RONALDO JUVENTUS / Serata di grandi premiazioni questa sera tra l'assegnazione del Pallone d'oro 2019 e le premiazioni per l’evento del Gran Galà del Calcio AIC. La serata italiana si svolgerà a Milano e secondo quanto appreso da Calciomercato.it ci sarà uno dei protagonisti più attesi: Cristiano Ronaldo.

Gran galà, Cristiano Ronaldo ci sarà

Il portoghese ha infatti deciso di disertare la serata di premiazione per il Pallone d'oro preferendo restare in Italia per presenziare al Gran Galà milanese. CR7 non sarà quindi a Parigi dove il grande favorito è il rivale di sempre Lionel

Stando a quanto filtrato dagli ambienti milanesi Cristiano Ronaldo dovrebbe arrivare al Gran Galà del calcio con un po' di ritardo rispetto agli altri grandi protagonisti, probabilmente a cena già iniziata. Il fenomeno portoghese concorrerà stasera a Milano per il riconoscimento di miglior giocatore della passata stagione.

