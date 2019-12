VIDEO MILAN INTER IBRAHIMOVIC MALDINI / Demetrio Albertini ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio in programma a Milano questa sera. L'ex centrocampista si è soffermato sul Milan e il possibile ritorno di Ibrahimovic: "Essendo la squadra con più giovani del campionato, un po' di innesti di esperienza servono proprio per far crescere i giovani che poi si dovranno mettere in mostra per il futuro del Milan. Ibra lo vorrei sempre in squadra anche per quello che può portare nello spogliatoio e per la crescita di alcuni giovani.

Stiamo parlando di un giocatori unico anche se l'età avanza e i ritmi sono cambiati".

Dal Milan all'Inter, con l'esplosione di Lautaro sul quale Albertini dice: "Consiglio all'Inter di tenerlo: perdere i pezzi così importanti sarebbe bene per il nostro campionato e non soltanto per l'Inter".

