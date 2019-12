CALCIOMERCATO POCHETTINO / Dopo 10 giorni senza panchina Mauricio Pochettino è pronto a tornare in sella: è lo stesso ex manager del Tottenham, sostituito poco più di una settimana fa da Mourinho, ad annunciare di essere disponibile ad una nuova avventura con un club europeo. L'argentino, dopo aver trascorso questi giorni in patria, dichiara la sua volontà di rientrare subito in panchina: "La mia prima decisione è stata quella di tornare in Argentina per vedere famiglia ed amici, ora torno in Europa e deciderò il mio futuro.

Alla mia età non ho bisogno di molto tempo per riprendermi: sono aperto ad ascoltare i progetti che mi verranno presentati".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, colloqui per Pochettino: pronto a tornare subito in pista

Calciomercato, la clausola che frena Pochettino e l'ipotesi Italia

Dall'Inghilterra intanto arriva l'indiscrezione di una possibile clausola che bloccherebbe il rientro in Premier League: Pochettino, infatti, in caso di rientro immediato nel campionato inglese dovrebbe sborsare circa 15 milioni di euro. Difficili, se tale clausola fosse confermata, un immediato approdo su panchina di Arsenal o Manchester United, mentre resterebbe in piedi la pista Bayern Monaco. Per l'argentino la scorsa estate si è parlato anche di Juventus ed oggi la sua candidatura potrebbe tornare di moda per Napoli o Milan anche se il suo ricco ingaggio rende queste suggestioni di difficile concretizzazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Pochettino può essere la chiave per il futuro di Coutinho