FIORENTINA INFORTUNIO RIBERY / Piove sul bagnato in casa Fiorentina. La squadra viola, reduce da tre sconfitte consecutive, dovrà fare a meno di Franck Ribery per diverse settimane. L'esterno francese ha voluto però mandare un messaggio a tutti i tifosi viola attraverso i propri canali social: "Grazie per tutti i vostri messaggi. Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi della Fiorentina e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati. Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima. Come sempre".

Come anticipato da Calciomercato.it, Ribery resterà fuori per tre settimane , anche se si parla addirittura di un suo possibile tentativo di rientro già per il match contro l'in programma il prossimo 15 dicembre.

