JUVENTUS PALLONE D'ORO DE LIGT RONALDO / Ci sarà Matthijs de Ligt a rappresentare la Juventus a Parigi in occasione della cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2019: il difensore olandese è tra i finalisti sia per il premio generale che per il trofeo Kopa che premia i migliori giovani calciatori.

La partenza dell'exè stata immortalata da un tweet della Juventus sotto al quale però si sono scatenati i tifosi con ironia e sarcasmo sull'assenza preannunciata di

Pallone d'Oro 2019, Ronaldo non c'è: l'ironia dei tifosi

Il portoghese, infatti, non dovrebbe esserci in Francia alla cerimonia più attesa dell'anno, ma dovrebbe partecipare al Gran Galà del Calcio dell'Aic in programma a Milano. Una scelta motivata anche dalle indiscrezioni che vogliono CR7 fuori dal podio per la prima volta dal 2010: al fianco del probabile vincitore Messi, infatti, dovrebbero esserci i due Liverpool van Dijk e Salah, vincitori dell'ultima Champions League. Una scelta che non sarebbe stata apprezzata da Ronaldo: non è la prima volta che il numero 7 della Juventus salta una cerimonia nella quale non è protagonista e sui social le ironie non mancano.

