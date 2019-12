CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI ESONERO GROSSO / Termina dopo solo tre partite l'avventura di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Il presidente Cellino ha infatti deciso di esonerare l'allenatore dopo le tre pesanti sconfitte contro Torino, Roma e Atalanta con ben 10 gol subiti e 0 realizzati.

Contestualmente, è tutto fatto per il ritorno in panchina di Eugenio Corini: come riportato da 'Sky Sport', si è appena concluso l'incontro in sede tra Cellino e il tecnico, che ha dato la propria disponibilità a tornare alla guida della squadra attualmente ultima in classifica. Si attendono dunque solo le ufficialità del club sull'esonero di Grosso e il ritorno di Corini.

