PALLONE D'ORO DIRETTA / Questa sera si conoscerà il vincitore del Pallone d'Oro 2019: Messi grande favorito con Cristiano Ronaldo che, secondo le indiscrezioni della vigilia, potrebbe finire fuori dal podio. Anche per questo il portoghese non dovrebbe esserci nella cerimonia di oggi che vedrà consegnare l'ambito riconoscimento: Calciomercato.it seguirà per voi a partire dalle 17.30 la rivelazione di tutta la classifica con i trenta finalisti che troveranno la collocazione nella graduatoria definitiva fino ad arrivare al vincitore.

Pallone d'Oro, la classifica in diretta: le 30 posizioni

Ecco la classifica finale via via che sarà annunciata:

8. Lewandowski (Bayern Monaco)

9. Bernardo Silva (Manchester City)

10. Mahrez (Manchester City)

11. de Jong (Barcellona)

12. Sterling (Manchester City)

13. Hazard (Real Madrid)

14. de Bruyne (Manchester City)

15. de Ligt (Juventus)

16. Aguero (Manchester City)

17. Firmino (Liverpool)

18. Griezmann (Barcellona)

19. Alexander Arnold (Liverpool)

20. Tadic (Ajax)

20. Aubameyang (Arsenal)

22. Son (Tottenham)

23. Lloris (Tottenham)

24. ter Stegen (Barcellona)

24. Koulibaly (Napoli)

26. Wijnaldum (Liverpool)

26. Benzema (Real Madrid)

28. Joao Felix (Atletico Madrid)

28. Marquinhos (PSG)

28. van de Beek (Ajax)

Pallone d'Oro, l'albo d'oro: Messi e Ronaldo protagonisti

L'albo d'Oro del Pallone d'Oro vede Messi e Ronaldo grandi protagonisti con cinque vittorie a testa: un domino durato anni e interrotto lo scorso anno con la vittoria di Modric.

In Italia il trofeo manca dal 2006 (Cannavaro) mentre per la Serie A l'ultimo ad averlo vinto è stato Kakà (2007) prima del duopolio Messi-Ronaldo.

Ecco l'albo d'oro completo:

1956: Stanley Matthews (Ing)

1957: Alfredo Di Stefano (Spa)

1958: Raymond Kopa (Fra)

1959: Alfredo Di Stefano (Spa)

1960: Luis Suarez (Spa)

1961: Omar Sivori (Ita)

1962: Josef Masopust (Cze)

1963: Lev Yashin (Urss)

1964: Denis Law (Sco)

1965: Eusebio (Por)

1966: Bobby Charlton (Ing)

1967: Florian Albert (Ung)

1968: George Best (Nir)

1969: Gianni Rivera (Ita)

1970: Gerd Muller (Ger)

1971: Johan Cruyff (Ola)

1972: Franz Beckenbauer (Ger)

1973: Johan Cruyff (Ola)

1974: Johan Cruyff (Ola)

1975: Oleg Blokhin (Urss)

1976: Franz Beckenbauer (Ger)

1977: Alan Simonsen (Dan)

1978: Kevin Keegan (Ing)

1979: Kevin Keegan (Ing)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)

1982: Paolo Rossi (Ita)

1983: Michel Platini (Fra)

1984: Michel Platini (Fra)

1985: Michel Platini (Fra)

1986: Igor Belanov (Urss)

1987: Ruud Gullit (Ola)

1988: Marco van Basten (Ola)

1989: Marco van Basten (Ola)

1990: Lothar Matthaeus (Ger)

1991: Jean Pierre Papin (Fra)

1992: Marco van Basten (Ola)

1993: Roberto Baggio (Ita)

1994: Hristo Stoichkov (Bul)

1995: George Weah (Lbr)

1996: Matthias Sammer (Ger)

1997: Ronaldo (Bra)

1998: Zinedine Zidane (Fra)

1999: Rivaldo (Bra)

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Ing)

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Cze)

2004: Andrei Shevchenko (Ucr)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kakà (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)

2009: Lionel Messi (Arg)

2010: Lionel Messi (Arg)

2011: Lionel Messi (Arg)

2012: Lionel Messi (Arg)

2013: Cristiano Ronaldo (Por)

2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2015: Lionel Messi (Arg)

2016: Cristiano Ronaldo (Por)

2017: Cristiano Ronaldo (Por)

2018: Luka Modric (Cro)

Pallone d'oro, gli altri premi della serata

20.44 - De Ligt della Juventus vince il premio Kopa, riconoscimento dedicato ai migliori giovani.

