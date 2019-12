Classifica senza VAR: Juventus ancora prima davanti all'Inter

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del monday night tra Cagliari e Sampdoria, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella quattordicesima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nella sfida tra Lazio e Udinese, anzitutto, Di Bello ha concesso il primo rigore ai biancocelesti dopo la On Field Review per il fallo di Ekong su Correa. Il Napoli si è visto annullare da Pasqua il gol del pareggio di Llorente contro il Bologna per un fuorigioco.

Stesso discorso nel posticipo del 'Bentegodi': alviene tolto il gol che avrebbe sbloccato la gara con laper un offside.

Serie A, 14esimo turno: risultati e classifica senza Var

Brescia-Atalanta 0-3

Genoa-Torino 0-1

Fiorentina-Lecce 0-1

Juventus-Sassuolo 2-2

Inter-Spal 2-1

Lazio-Udinese 2-0

Parma-Milan 0-1

Napoli-Bologna 2-2

Verona-Roma 2-3

Cagliari-Sampdoria stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 37, Juventus 36, Lazio 30, Roma 28, Cagliari* 25, Atalanta 25, Napoli 20, Parma 18, Verona 18, Torino 17, Milan 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Udinese 14, Sassuolo* 14, Lecce 14, Sampdoria* 12, Genoa 10, Spal 9, Brescia* 7.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 36, Inter 34, Roma 30, Lazio 28, Atalanta 25, Napoli 23, Cagliari* 22, Parma 20, Udinese 19, Verona 18, Torino 17, Milan 17, Lecce 17, Bologna 15, Sassuolo* 14, Fiorentina 13, Genoa 12, Sampdoria* 8, Spal 8, Brescia* 7.

*Una partita in meno

