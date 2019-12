CALCIOMERCATO GENOA TORINO PARMA FAVIO CABRAL TALLERES - Il Talleres di Alexander Jesus Medina Reobasco, 41enne allenatore del club di Cordoba, continua la sua corsa nella Superliga: nell'ultimo turno di campionato, ha battuto in trasferta il Godoy Cruz con un rotorno 5-0. In classifica, la squadra del 'Barrio Jardin' occupa il nono posto con 23 punti conquistati in 15 partite disputate. Nel frattempo, però, la società si gode i gioielli del vivaio. In particolare, Favio Cabral. Il 18enne bomber continua a segnare a raffica nella squadra riserve e nel maggio scorso ha firmato il primo contratto da professionista, fino al 2022. QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Classe 2001, il calciatore è già finito nel mirino di tre società della: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it hanno ricevuto relazioni molto positive dagli scout e sono pronte a sfidarsi per Cabral. In attesa di esordire nel massimo campionato argentino, il Talleres non ha ancora fissato il prezzo del cartellino del giovane attaccante. Ma, nel frattempo, le italiane osservano con attenzione, per gennaio o giugno.

