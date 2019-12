CALCIOMERCATO INTER MAROTTA MERCATO/ Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, in Lega Calcio a Milano sul calciomercato dei nerazzurri in ottica gennaio e sulla situazione contrattuale di Lautaro Martinez: “Faremo valutazioni perché vogliamo puntellare un organico che per sfortuna e circostanze sfavorevoli è carente nei reparti. Vedremo cosa offrirà il mercato di gennaio anche se sarà un mercato arido di contenuti".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: subentra un nuovo ostacolo

LAUTARO MARTINEZ - "La sua posizione contrattuale non è compromettente: è un bravissimo ragazzo, è riconoscente all'Inter. Non è in una situazione di disagio. L'Inter vuole crescere e non bisogna rinunciare ai propri asset o calciatori.

Il mercato è imprevedibile, c'è sempre la volontà dei giocatori di scegliere il proprio destino, ma non è il momento di parlare di trasferimento o rinnovo - ha sottolineato Marotta in conclusione confermando la notizia di Calciomercato.it riguardo il fatto che non è stato fissato alcun incontro con l'entourage del 'Toro' - Lui sa della nostra fiducia e quindi non ci sono contrasti per una negoziazione".

Dall'inviato di Calciomercato.it

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Roma, sfida alle big per un talento argentino: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro Martinez: Barcellona sorpassato